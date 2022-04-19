Міністр освіти Чехії: студенти з Росії загрожують безпеці країни

Збільшується кількість людей, які цікавляться університетським навчанням в Чехії з Росії та Білорусі

Міністр освіти Чехії Петро Газдік заявив про «загрозу безпеки», яку нібито створюють російські студенти, які вирішили пройти навчання в республіці. Свою думку він висловив у розмові з iDNES.

Чеська освіта зараз вирішує не лише наплив українських дітей, а й іншу проблему, пов’язану з безпекою країни. Збільшується кількість людей, які цікавляться університетським навчанням з Росії та Білорусі.



«Ми навчимо фахівців, а потім вони повернуться і допомагатимуть Володимиру Путіну», – заявив глава відомства.

Особливо занепокоєння у нього викликають студенти IT-напрямку.

Газдік уточнив, що цією проблемою займаються чеські спецслужби та кризовий штаб. Для студентів буде особливо вирішено питання з «організацією візового процесу». Конкретної інформації наразі немає.

Нагадаємо, громадяни Чехії зібрали майже €40 млн на зброю для України.