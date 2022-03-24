Два райони Києва опинилися в диму. Влада просить мешканців столиці зачинити вікна

Через пожежу в Київській області жителям обласного центру доводиться ховатися від диму

Через пожежу у Київській області в столиці спостерігається задимлення у двох районах – Святошинському та Голосіївському. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Вікна слід тримати зачиненими вночі та вранці, каже міська влада Києва. Також у КМДА радять за наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

«Фахівці у таких випадках також радять робити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря», ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні уже місяць триває повномасштабна війна проти Росії. Українська армія звільнила 80% території міста Ірпінь під Києвом.