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    Два райони Києва опинилися в диму. Влада просить мешканців столиці зачинити вікна

    Скятошинський і Голосіївський райони столиці опинилися в диму - Два райони Києва опинилися в диму. Влада просить мешканців столиці зачинити вікна
    Скятошинський і Голосіївський райони столиці опинилися в диму
    Фото: Telegram

    Через пожежу в Київській області жителям обласного центру доводиться ховатися від диму

    Через пожежу у Київській області в столиці спостерігається задимлення у двох районах – Святошинському та Голосіївському. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

    Вікна слід тримати зачиненими вночі та вранці, каже міська влада Києва. Також у КМДА радять за наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

    «Фахівці у таких випадках також радять робити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря», ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, в Україні уже місяць триває повномасштабна війна проти Росії. Українська армія звільнила 80% території міста Ірпінь під Києвом.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Два райони Києва опинилися в диму. Влада просить мешканців столиці зачинити вікна