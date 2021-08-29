З 30 серпня на дорогах України з'являться нові ділянки з TruCAM: список місць
Пости з'являться на 10 нових ділянках в шести областях України
З понеділка, 30 серпня, в шести областях України з'явиться 10 нових ділянок фото- і відеофіксації порушень швидкості за допомогою приладів TruCAM. Всього на дорогах України буде працювати 180 приладів. Про це повідомляє патрульна поліція.
З 30 серпня 2021 року Патрульна поліція України збільшує кількість місць, де патрульні будуть контролювати дотримання швидкісного режиму за допомогою приладів вимірювання швидкості TruCAM.
Пости з'являться на 10 нових ділянках в шести областях України - в.Донецкій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській.
Також додатково збільшується кількість використовуваних приладів. Всього на дорогах України буде працювати 180 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 319 ділянках.
Де будуть працювати нові радари TruCAM:
- Донецька область
м. Краматорськ, вул. Левобережна
- Житомирська область
4-9 км автошляху Р-18 Житомир - Попільня - Сквира - Володарка - Ставище
- Запорізька область
м. Запоріжжя, вул. Скворцова
м. Бердянськ, Мелітопольске шосе
- Івано-Франківська область
51-55 км автошляху Н-10 Стрий - Ивано-Франківськ - Чернівці - Мамалига
137-139 км автошляху Н-10 Стрий - Ивано-Франківськ - Чернівці - Мамалига
113-116 км автошляху Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Кам'янець-Подільський
- Кіровоградська область
м. Кропивницький, вул. Вокзальна
м. Кропивницький, вул. Мурманська
- Харківська область
519-532 км автошляху М-03 Киъв - Харікв - Довжанський.
Про наближення до місць використання приладів вимірювання швидкості водіям будуть повідомляти дорожні знаки, що попереджають про фото- і відеофіксацію порушень.
У місцях фіксації порушень швидкісного режиму буде стояти службовий автомобіль з ввімкненими синіми проблисковими маячками.
Раніше повідомлялося, що в Одесі почнуть працювати дев'ять камер автофіксації порушень ПДР.
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