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    З 30 серпня на дорогах України з'являться нові ділянки з TruCAM: список місць

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    Патрульна поліція починає використовувати прилади TruCAM на нових ділянках - З 30 серпня на дорогах України з'являться нові ділянки з TruCAM: список місць
    Патрульна поліція починає використовувати прилади TruCAM на нових ділянках
    Фото з відкритих джерел

    Пости з'являться на 10 нових ділянках в шести областях України

    З понеділка, 30 серпня, в шести областях України з'явиться 10 нових ділянок фото- і відеофіксації порушень швидкості за допомогою приладів TruCAM. Всього на дорогах України буде працювати 180 приладів. Про це повідомляє патрульна поліція.

    З 30 серпня 2021 року Патрульна поліція України збільшує кількість місць, де патрульні будуть контролювати дотримання швидкісного режиму за допомогою приладів вимірювання швидкості TruCAM.

    Пости з'являться на 10 нових ділянках в шести областях України - в.Донецкій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській.

    Також додатково збільшується кількість використовуваних приладів. Всього на дорогах України буде працювати 180 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 319 ділянках.

    Де будуть працювати нові радари TruCAM:

    • Донецька область

    м. Краматорськ, вул. Левобережна

    • Житомирська область

    4-9 км автошляху Р-18 Житомир - Попільня - Сквира - Володарка - Ставище

    • Запорізька область

    м. Запоріжжя, вул. Скворцова
    м. Бердянськ, Мелітопольске шосе

    • Івано-Франківська область

    51-55 км автошляху Н-10 Стрий - Ивано-Франківськ - Чернівці - Мамалига
    137-139 км автошляху Н-10 Стрий - Ивано-Франківськ - Чернівці - Мамалига
    113-116 км автошляху Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Кам'янець-Подільський

    • Кіровоградська область

    м. Кропивницький, вул. Вокзальна
    м. Кропивницький, вул. Мурманська

    • Харківська область

    519-532 км автошляху М-03 Киъв - Харікв - Довжанський.

    Про наближення до місць використання приладів вимірювання швидкості водіям будуть повідомляти дорожні знаки, що попереджають про фото- і відеофіксацію порушень.

    У місцях фіксації порушень швидкісного режиму буде стояти службовий автомобіль з ввімкненими синіми проблисковими маячками.

    Раніше повідомлялося, що в Одесі почнуть працювати дев'ять камер автофіксації порушень ПДР.

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    Теги: радари ПДР Кропивницький автомобіль Чернівці поліція
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    З 30 серпня на дорогах України з'являться нові ділянки з TruCAM: список місць