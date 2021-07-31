Експерти назвали автомобілі, які найчастіше потрапляють в аварії

Експерти визначили, які вживані автомобілі найчастіше опинялися в ДТП

carVertical – міжнародний сервіс, який дозволяє відстежити історію автомобіля, – оприлюднив дослідження, що демонструє, які автомобілі найчастіше потрапляють в аварії.

Дослідження базується на звітах про історію автомобілів, створених клієнтами сервісу. carVertical надає дані з історії автомобіля, використовуючи реєстраційні номери VIN, які розкривають інформацію про кожну аварію, в яку потрапив транспортний засіб, будь-які пошкоджені деталі, і скільки коштував будь-який ремонт, а також багато чого іншого.

Період дослідження: з червня 2020 року по червень 2021 року.

Проаналізовано майже мільйон звітів про історію автомобілів.

Включені країни: Польща, Румунія, Угорщина, Чехія, Болгарія, Хорватія, Сербія, Словаччина, Словенія, Росія, Білорусь, Франція, Литва, Україна, Латвія, Італія, Німеччина.

Отже, топ-5 автомобілів, що найчастіше потрапляли в аварії у перелічених країнах, виглядає наступним чином.

№ Марка Моделі Відсоток 1 Lexus GS, CT, NX 48.1 2 Subaru Forester, Legacy, Outback 47.5 3 Jaguar XF, XJ, XE 44.1 4 BMW 3 Series, 5 Series, X5 42.2 5 Dacia Sandero, Duster, Logan 40.8

Як показує дослідження, Lexus займає перше місце. Автомобілі цієї марки надійні, але потужні, тому водії часто завищують свої навички водіння, що може закінчитися катастрофою. Те саме стосується автомобілів з марками Jaguar та BMW. Наприклад, спортивний BMW 3-ї серії та Jaguar XF - відносно дешеві машини для свого типу, але для деяких вони занадто маневрені.

Subaru посідає друге місце, демонструючи, що навіть повнопривідні системи не завжди можуть захистити від складних ситуацій. Ті, хто купує Subaru, зазвичай кочують за містом. Їх складні системи повного приводу (AWD) здатні впоратися практично з будь-якими проблемами, але коли лісові або сільські дороги раптом виявляють ожеледицю або бруд, навіть на безпечній швидкості, ви не завжди можете зупинитися досить швидко.

А ще є Dacia - одна з найдешевших марок автомобілів у світі. Під цим брендом виробляються мінімалістичні машини для тих, хто приділяє пріоритетну увагу своєму бюджету. Через доступність, Dacia часто використовують як "робочих коней", тому нещасні випадки можуть трапитись через відсутність належного догляду.