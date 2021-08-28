ЛГБТ-марш в Одесі: в сутичках постраждали 29 правоохоронців

В результаті сутичок на ЛГБТ-марші в Одесі постраждали 29 правоохоронців

Радикали напали на правоохоронців після закінчення акції

Під час проведення ЛГБТ-ходи в Одесі затримані 20 правопорушників. В результаті сутичок 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Про це повідомила пресслужба поліції.

Приблизно за 20 хвилин після закінчення акції група провокаторів проявила неадекватну поведінку до правоохоронців та на Дерибасівській кинулася до них у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Поліція присікла спробу порушення правопорядку.

За словами начальника поліції Одеської області Миколи Семенишина, 16 поліцейських і 13 нацгвардейців отримали опіки від газових балонів та інші ушкодження.

На місці затримання працюють слідчі.

«Такі дії провокаторів, очевидно, мали на меті спробу розхитування ситуації в Одесі та перевірки на міцність представників правоохоронних органів. Ми дамо принципову оцінку діям правопорушників. Це буде уроком для них. Одещина завжди була і залишатиметься безпечною для її жителів та гостей», - зазначив очільник поліції регіону Микола Семинишин.





Нагадаємо, посольство США в Україні попросило американців, що знаходяться на території республіки, дотримуватися обережності під час проведення в ряді українських міст ЛГБТ-прайдів. Американців попередили про екстремістські групи, які щорічно перешкоджають проведенню акцій.

Як повідомлялося, цьогоріч Марш рівності в Києві відбудеться 19 вересня.

ЛГБТ і заходи в рамках українського національного ПрайдМісяця-2021 пройдуть з 21 серпня до 19 вересня.

Головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека.

Раніше стало відомо, що цьогорічні заходи ЛГБТ-спільноти – КиївПрайд, – які зазвичай проходять у червні, через пандемію було перенесено на вересень.