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    П'яна пасажирка «Жигулів» відлупцювала поліцейського, який зупинив авто

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    П'яна пасажирка &laquo;Жигулів&raquo; відлупцювала поліцейського, який зупинив авто - П'яна пасажирка «Жигулів» відлупцювала поліцейського, який зупинив авто
    П'яна пасажирка «Жигулів» відлупцювала поліцейського, який зупинив авто
    Фото з відкритих джерел

    Жінці загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк

    У селі Таврійське Запорізької області поліцейські зупинили автомобіль «ВАЗ», який порушив правила дорожнього руху. Однак, нетвереза жінка напала на поліціянта. Про це повідомляє поліція Запорізької області.

    Поліцейські помітили автомобіль «ВАЗ», який рухався з порушенням ПДР. Зокрема, під час перевірки документів вони встановили, що 33-річний водій має ознаки алкогольного сп’яніння.

    Тому на порушника почали складати протокол про адміністративне правопорушення. Однак, в цей момент із салону авто вийшла нетвереза 25-річна жінка, яка накинулася на другого поліцейського і почала його бити, тим самим спричинила тілесні ушкодження.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

    Окрім того, на водія складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані алкогольного сп’яніння) та ч. 2 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося, у м. Конотоп Сумської області 16-річний та 17-річний хлопці до смерті побили 44-річного чоловіка.

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    Теги: Запоріжжя автомобіль жінка
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    П'яна пасажирка «Жигулів» відлупцювала поліцейського, який зупинив авто