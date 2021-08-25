В Одесі на дорогах запрацює дев’ять камер. Де їх встановлено?

На одеських дорогах увімкнуть дев’ять камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху

На ключових магістралях Одеси запрацюють камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Рішення про їх запуск буде винесено на найближчу сесію міської ради, і в разі позитивного вердикту автовласникам будуть приходити «листи щастя», - повідомляє «Думська».

Сім камер увімкнуть в Суворовському районі. Дві будуть працювати на Південній залізниці (на перехресті з вулицею Державіна) і фіксувати порушення в обидві сторони.

Ще дві - на Миколаївській дорозі: одну встановлять між лиманом і Ярмарковою, другу - в районі пляжу Лузанівка. Обидві фіксуватимуть порушення при русі в сторону центру міста.

Ще одна пара камер з'явиться на вулиці Семена Палія на перетині з Марсельської. Камера на Добровольського буде фіксувати порушення автомобілістів, що рухаються від вулиці Бочарова в сторону Давида Ойстраха.

Камера на проспекті Небесної Сотні, 4 буде фотографувати порушення при русі від Інглезі у бік Левітана.

А біля будівлі ОДА на проспекті Шевченка, 4 будуть автоматично фіксувати тих, хто перевищує швидкість на ділянці від Семінарською до проспекту Гагаріна.