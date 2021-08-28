Поліцейські розпочали провадження за фактами хуліганства, масових заворушень та насильства щодо працівників правоохоронних органів

Поліція відкрила кримінальну справу через сутички під час ЛГБТ-ходи в Одесі. Порушників звинувачують відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, 51 людина затримана. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської обасті.

Поліцейські розпочали провадження за фактами хуліганства, масових заворушень та насильства щодо працівників правоохоронних органів. За такими статтями Кримінального кодексу України були кваліфіковані події, що відбулися відразу після закінчення прайд-ходи, яка відбулася в Одесі сьогодні, 28 серпня.

«Приблизно за 20 хвилин після закінчення акції група провокаторів проявила неадекватну поведінку до правоохоронців та на Дерибасівській кинулася до них у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Поліція присікла спробу порушення правопорядку», - йдеться в заяві поліцейських.

В результаті сутичок 29 поліцейських отримали тілесні ушкодження, їм надали медичну допомогу.

Події кваліфіковано відразу за трьома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) і ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).

Для з'ясування обставин до відділу поліції доставили 51 людину.

«Такі дії провокаторів, очевидно, мали на меті спробу розхитування ситуації в Одесі та перевірки на міцність представників правоохоронних органів. Ми дамо принципову оцінку діям правопорушників. Це буде уроком для них. Одещина завжди була і залишатиметься безпечною для її жителів та гостей», – заявив глава поліції області Микола Семинишин.

Нагадаємо, посольство США в Україні попросило американців, що знаходяться на території республіки, дотримуватися обережності під час проведення в ряді українських міст ЛГБТ-прайдів. Американців попередили про екстремістські групи, які щорічно перешкоджають проведенню акцій.

Як повідомлялося, цьогоріч Марш рівності в Києві відбудеться 19 вересня.

ЛГБТ і заходи в рамках українського національного ПрайдМісяця-2021 пройдуть з 21 серпня до 19 вересня.

Головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека.

Раніше стало відомо, що цьогорічні заходи ЛГБТ-спільноти – КиївПрайд, – які зазвичай проходять у червні, через пандемію було перенесено на вересень.