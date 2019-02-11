За минулу добу відкрито три кримінальні провадження за підкуп виборців



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З початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 1041 повідомлення про порушення

Всього за минулу добу в Україні зареєстровано 62 повідомлення про події, пов’язані з виборами

За добу поліція відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

Як зазначається, порушення зареєстровані 10 лютого у Чернігівській, Харківській та Тернопільській областях.

«Всього з початку виборчої кампанії поліцейські відкрили 38 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборами. За трьома з них порушникам вже обрано запобіжні заходи», - йдеться у повідомленні.

Вчора до поліції звернувся пенсіонер з Тернополя та повідомив, що невідомий мобільним телефоном здійснює підкуп виборців на користь одного з кандидатів в президенти України.

Аналогічні повідомлення надійшли від мешканців Харкова та міста Прилуки Чернігівської області. За цими трьома фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України.

Всього за минулу добу на території держави зареєстровано 62 повідомлення про події, пов’язані з виборами. А з початку передвиборчої кампанії – 1041 повідомлення.

З них за 38 фактами відомості занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За трьома з них порушникам вже обрано запобіжні заходи.

Також складено 266 адміністративних протоколфа. Проводиться перевірка щодо 241 повідомлення.

Нагадаємо, невідома намагалася через телефон підкупити пенсіонера, запропонувавши йому 500 грн за голос на виборах за певного кандидата у президенти.