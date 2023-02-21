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Загинув Любомир Футорський – один із засновників гурту «Мертвий Півень»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Загинув Любомир Футорський – один із засновників гурту «Мертвий Півень»
Любомир Футорський
фото з відкритих джерел

Музиканту було 50 років, причина смерті наразі невідома

20 лютого стало відомо, що з життя пішов Любомир Футорський, один із засновників гурту «Мертвий Півень». Про це написала генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова.

«Цей день продовжує бути жахливим на втрати - перестало битися серце Любомир Футорський… Твій голос в цьому «Поцілунку» назавжди залишиться з нами. Спочивай в Бозі, братику. Вдалого тобі переходу», – йдеться в її повідомленні.

Любомир Футорський народився 16 листопада 1972 року у Львові. Він навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Саме там і народився гурт «Мертвий Півень».

Любомир Футорський у молодості
Любомир Футорський у молодості
фото з відкритих джерел

У 1989 році музиканти збиралися в кафе «Старий Львів» на вулиці Валовій. Футорський був лідером. Перші музичні експерименти гурту відбувалися винятково з акустичними інструментами. Саме в такому звучанні музиканти й отримали перше визнання критиків і слухачів, у такому складі гурт брав участь у фестивалях «Вивих» у Львові 1990 року, де виступив уперше, та «Червона Рута» у Запоріжжі 1991 року, а також записав свій дебютний альбом «ЕТО» (1991).

Незабаром після створення гурту Футорський вийшов із його складу і започаткував власний проєкт «Місто Мемфіс». Проте він продовжував час від часу брати участь у записах та концертах гурту.

У 2011 році «Мертвий Півень» фактично припинив своє існування.

Нагадаємо, що 11 жовтня 2022 року, на 50-му році життя раптово помер співзасновник гурту «Мертвий Півень» і відомий львівський музикант Місько Барбара.

Теги: Львів музикант музика

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