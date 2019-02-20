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    Суспільство

    Закон про зміни до Конституції щодо курсу України в ЄС і НАТО офіційно оприлюднили

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    Текст закону розміщено на сайті видання&nbsp;&laquo;Голос України&raquo; - Закон про зміни до Конституції щодо курсу України в ЄС і НАТО офіційно оприлюднили
    Текст закону розміщено на сайті видання «Голос України»

    Закон набуває чинності 21 лютого

    Закон про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО офіційно оприлюднено в «Голосі України» від 20 лютого.

    Текст закону розміщено на сайті видання.

    Закон набуває чинності 21 лютого.

    Як повідомлялося, президент Петро Порошенко 19 лютого підписав закон про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та НАТО. Урочисте підписання документа відбулося під час виступу глави держави у Верховній Раді.

    Парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» 7 лютого. За відповідне рішення проголосували 334 народних депутатів.

    Цим документом вносяться зміни до Конституції України, якими закріплюється незворотність стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

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