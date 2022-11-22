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Запрацював Міжнародний благодійний фонд для відбудови літака «Мрія»

Надія Клочко
glavcom.ua
Запрацював Міжнародний благодійний фонд для відбудови літака «Мрія»
ДП «Антонов» працює над відновленням літака «Мрія», який був знищений російськими окупантами
фото з відкритих джерел

Командир екіпажу «Мрії» прогнозує, що новий літак Ан-225 буде збудований до 35-ї річниці незалежності України

Сьогодні, 22 листопада, почав працювати Міжнародний благодійний фонд з відбудови найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія». Про це повідомив командир екіпажу Ан-225 Дмитро Антонов, який 20 років літав на «Мрії».

«Сьогодні день, коли зроблено дуже важливий крок у справі відновлення нашого легендарного літака Ан-225 «Мрія». Сьогодні день, коли починає здійснюватись моя мрія. Мріяти обов'язково треба, тому що це надихає на нові звершення, на бажання жити, працювати, творити заради майбутнього, заради нової України. Сьогодні почав працювати Міжнародний благодійний фонд з відбудови найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія», – зазначив він.

Антонов зазначив, що зусилля Фонду будуть спрямовані на відродження «Мрії», завдяки об'єднанню всієї авіаційної спільноти світу навколо цього проєкту.

«Я впевнений, нова «Мрія» здійметься в небо і весь світ побачить її величну постать в день коли нова, красива, могутня Україна буде відзначати 35 річницю незалежності», – зазначив командир екіпажу «Мрії».

Запрацював Міжнародний благодійний фонд для відбудови літака «Мрія» фото 1

Як зазначається на сайті Фонду, він був створений як благодійна і неприбуткова організація у повній відповідності до законодавства України. Єдина і виключна мета – залучення коштів донорів, які будуть спрямовані на відбудову унікального українського транспортного літака Ан-225 «Мрія».

Повідомляється, що Фонд підтримує безпосередній прямий контакт з ДП «Антонов» і матиме достовірну інформацію про розвиток проєкту відбудови літака.

Нагадаємо, 7 листопада генеральний директор ДП «Антонов» Євген Гаврилов повідомив, що Україна почала будівництво нового славнозвісного літака моделі Ан-225 «Мрія». Він стане заміною легендарного борту, який був знищений російськими окупантами в Гостомелі на початку вторгнення. Оцінюється будівництво другого Ан-225 щонайменше в 500 млн євро.

Зауважимо, раніше командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що відбудова літака Ан-225 «Мрія» з нуля була б надто дорогим проєктом. Тому варто для відновлення «Мрії» використати недобудований літак «Мрія-2». 

Додамо, Служба безпеки України встановлює усі обставини знищення літака АН-225 «Мрія» і зокрема те, чому керівництво ДП «Антонов» не вжило усіх необхідних заходів для його збереження. 

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Теги: літак Антонов Мрія

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Запрацював Міжнародний благодійний фонд для відбудови літака «Мрія»
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