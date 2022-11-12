Чи вигідно Україні відбудовувати знищену «Мрію»

Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро

Ан-225, «Мрія» – найбільший та найпотужніший літак у світі. Створили його, для космічної програми «Енергія-Буран». Проте після розпаду Радянського союзу програма закрилась, а сама «Мрія» стояла в ангарі, поки на початку 2000-х Авіалінії Антонова не переобладнали її під транспортний літак. За час існування «Мрія» встановила щонайменше 240 світових рекордів. 24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на Україну і за три дні, 27 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська її знищили.

7 листопада на 257 день повномасштабної війни стало відомо, що в Україні почали розробку другого літака «Мрія», повідомили Суспільному в пресслужбі концерну «Антонов».

Чи можна було врятувати літак та, чи доцільно його відбудовувати – в матеріалі Суспільного.

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Як знищили «Мрію»

Базувалася «Мрія» у Гостомелі, як і більшість літаків авіаліній «Антонова». В день початку повномасштабного вторгнення Росії аеропорт одним із перших опинився під ударом росіян. Перша крилата ракета прилетіла туди о 6:30, згадує «Столиця» – головний старшина 4-ї бригади швидкого реагування ім.Сергія Михальчука. У перший день нацгвардійці, які обороняли аеропорт, збили шість гелікоптерів, не дали росіянам висадити важку техніку, та більшу частину десанту. Проте, щоб уникнути втрат, відступили.

«З мого робочого місця добре видно ангар, де стоїть «Мрія». Фактично на моїх очах, гелікоптери почали обстрілювати територію, НАРами (некерована авійаційна ракета – ред) стріляли по будівлям. В якийсь момент я бачив клуби диму з ангару», – пригадує пресофіцер бригади, «Харитін Старський».

Авіаційний експерт Валерій Романенко припускає, що війська РФ могли свідомо знищити АН-225, зокрема й підірвати літак зсередини: «Як зараз лежить Мрія? Носова частина відірвана і крила теж впали. Тобто бомба була підірвана в районі центроплану (центральна частина крила літака, що з'єднує праву і ліву площини крила – ред). Спеціально зруйнували літак до такого стану, що його не можна було відновити».

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Чи могла «Мрія» покинути Гостомель

У середині березня командир екіпажу «Мрії» Дмитро Антонов на своєму YouTube-каналі розповів, що за місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ аеропорт у Лейпцигу був готовий прийняти авіапарк «Авіаліній Антонова», зокрема й «Мрію». «Вона залишилась у Гостомелі тільки тому, що була халатність керівників. Була б команда – літак би полетів», – казав Дмитро Антонов.

Офіційною причиною, чому Ан-225 залишився в аеропорті, пресслужба «Антонова» назвала ремонт двигуна. Проте, провідний конструктор «Мрії» Анатолій Вовнянко каже, що літак міг вилетіти і без нього. «Мрія» літає і на п’яти двигунах. Ми колись летіли в Америку, за гуманітарним вантажем і у нас ще на початку Атлантичного океану один двигун відмовив. Летіли на п’яти. І це з вантажем», – згадує Вовнянко.

Поліція почала проводити слідчі дії з приводу знищення «Мрії» росіянами. На підставі зібраних доказів, кажуть в поліції, призначать низку експертиз, зокрема вибухотехнічну та пожежотехнічну.

Також, Укроборонпром, до складу якого входить ДП «Антонов», відсторонив від виконання повноважень гендиректора ДП «Антонов» Сергія Бичкова та запевнив, що сприяє СБУ у з'ясуванні обставин можливих порушень. Проте, про які саме порушення йдеться й чи пов’язані вони з «Мрією», концерн не повідомив. Новий очільник «Антонова» – Євген Гаврилов заявив про аудит на підприємстві.

Чи можливо та чи доцільно відновлювати «Мрію»

Укроборонпром планує відбудувати «Мрію». Для цього у «Антонова» є інший фюзеляж літака, який будували паралельно із першим екземпляром. 27 лютого вартість відновлення концерн оцінив у 3 мільярди доларів. За півтора місяця повідомив, що «обсяг фінансування [...] буде визначатися спеціальною комісією». Її планували створити під егідою ДК «Укроборонпром».

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Станом на 7 листопада, вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Наразі є близько 30% комплектуючих, які можна використати.

Нова «Мрія» має відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності, а це вимагає «проведення великого обсягу розрахунково-конструкторських робіт, обрання та закупівлі відповідних комплектуючих, проведення програми випробувань».

Конструктор Ан-225 Анатолій Вовнянко вважає, що відновити «Мрію» можна дешевше ніж за 3 млрд доларів, але це все одно невигідно. «По моїм підрахункам мільйонів за 100-150 можна це зробити. Але це економічно не вигідно. Добре, якщо в рік вона заробить пів мільйона, чи мільйон доларів. Тоді це на 150 років розтягнеться», – каже Вовнянко.

Про неокупність відбудови «Мрії» каже й її пілот Дмитро Антонов. Але вважає, що відбудовувати літак все ж варто, адже за ці роки він став впізнаваним символом.

Україна втратила один із символів, впізнаваних у світі, проте, каже Валерій Романенко, може його замінити: «Символом може стати стійкість українських повітряних сил. Наші льотчики, нечисленні бойові літаки, які зараз відганяють ворожу авіацію й збивають крилаті ракети. Ось це дійсно авіаційний символ України».

ДП «Антонов» створив фонд відновлення літака. Потім повідомив, що «проєкт буде здійснюватися в широкій міжнародній кооперації, за участю провідних компаній та підприємств глобальної авіаіндустрії», а хто буде фінансувати відновлення, визначить держава.

Проте у ДП «Антонові» запевнили, що кошти, які вже надійшли до фонду, підуть виключно на відбудову «Мрії», та компанія відзвітує за «кожну витрачену гривню чи долар».

Нині зруйнована «Мрія» залишається у Гостомелі. Окрім АН-225 від росіян в аеропорті постраждали й інші літаки ДП «Антонова». Знищено Ан-26 та Ан-74. Пошкоджено й інші великі вантажні літаки, зокрема Ан-124 – «Руслан» та Ан-22 – «Антей». Армія РФ зруйнувала інфраструктуру аеродрому, ангари та офіси ДП «Антонов».

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Андрій Стасюк