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Україна розпочала будівництво нової «Мрії»: літак готовий вже на 30%  

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна розпочала будівництво нової «Мрії»: літак готовий вже на 30%  
Новий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав
фото: Reuters

Орієнтовна вартість будівництва другої «Мрії» становить $500 млрд

Україна почала будівництво нового славнозвісного літака моделі Ан-225 «Мрія». Він стане заміною легендарного борту, який був знищений російськими окупантами в Гостомелі на початку вторгнення. Про це заявив генеральний директор ДП «Антонов» Євген Гаврилов, пише видання Bild.

За словами Гаврилова, нова «Мрія» вже готова на 30%. «Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав», – наголосив гендиректор ДП «Антонов».

Орієнтовна вартість будівництва другої «Мрії» становить $500 млрд.  Із пошуком фінансування на покриття витрат має допомогти міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле. Раніше туди раніше часто літав знищений Ан-225. Крім того, саме там тимчасово базується авіакомпанія «Антонова».

Нагадаємо,  раніше командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що відбудова літака Ан-225 «Мрія» з нуля була б надто дорогим проєктом. Тому варто для відновлення «Мрії» використати недобудований літак «Мрія-2». 

До відома, Служба безпеки України встановлює усі обставини знищення літака АН-225 «Мрія» і зокрема те, чому керівництво ДП «Антонов» не вжило усіх необхідних заходів для його збереження. 

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Теги: літак війна Мрія Гостомель

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