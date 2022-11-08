Компанія «Антонов» повідомила нові подробиці про будівництво нової «Мрії»

Будівництво другого Ан-225 коштуватиме щонайменше 500 млн євро

У інформації щодо будівництва другого літака Ан-225 «Мрія» замість того, який був знищений військами РФ під час бойових дій у Гостомелі, була допущена неточність. Про це повідомляє держпідприємство «Антонов».

«Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака», – розповіли в авіабудівній компанії.

Оцінюється будівництво другого Ан-225 щонайменше в 500 млн євро, при цьому про конкретну суму «поки говорити рано».

В компанії додали, що докладніша інформація про створення нової «Мрії» буде поширена вже після перемоги України в російській війні.

Нагадаємо, 7 листопада генеральний директор ДП «Антонов» Євген Гаврилов повідомив, що Україна почала будівництво нового славнозвісного літака моделі Ан-225 «Мрія». Він стане заміною легендарного борту, який був знищений російськими окупантами в Гостомелі на початку вторгнення.

Зауважимо, раніше командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що відбудова літака Ан-225 «Мрія» з нуля була б надто дорогим проєктом. Тому варто для відновлення «Мрії» використати недобудований літак «Мрія-2».

Додамо, Служба безпеки України встановлює усі обставини знищення літака АН-225 «Мрія» і зокрема те, чому керівництво ДП «Антонов» не вжило усіх необхідних заходів для його збереження.