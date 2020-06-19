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    Грози, град і шквали: погода в Україні на вихідні

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    Синоптики попередили про зливи у найближчі дні&nbsp; - Грози, град і шквали: погода в Україні на вихідні
    Синоптики попередили про зливи у найближчі дні 

    У Києві 20 червня синоптики прогнозують грози, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с

    В Україні, крім сходу, 20-22 червня очікуються грози, вдень в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.

    Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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    Грози, град і шквали: погода в Україні на вихідні
    Грози, град і шквали: погода в Україні на вихідні
    Грози, град і шквали: погода в Україні на вихідні

    «20-22 червня в Україні, крім східної частини, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с; 20 червня вночі в Карпатах, вдень у більшості західних областей, 21-22 червня в Закарпатській та Прикарпатських областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

    У Києві 20 червня синоптики також прогнозують вдень грози, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Водночас, за даними Укргідрометцентру, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях 20-22 червня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    вихідні прогноз погоди
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