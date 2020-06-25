Дощі поволі відступають: прогноз погоди в Україні на сьогодні



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Опади в четвер очікуються лише у західних та Одеській областях

У Києві сьогодні буде сухо, температура вдень 26-28°

У четвер, 25 червня, в Україні буде переважно без опадів, температура вдень 18-29° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«25 червня у західних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Температура вночі 13-18°; вдень 24-29°, на Прикарпатті місцями 18-23°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні буде сухо. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Як відомо, в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм. Таких дощів в регіоні не було 20 років.

До слова, президент Володимир Зеленський запевнив, що жителів західних областей, які постраждали від паводку, забезпечать житлом.

Нагадаємо, сильні зливи спричинили потужні повені у західних областях України. Потоками води вже зруйновані інфраструктура, автомобільні дороги державного значення та будинки. Очікується, що негода піде на спад ближче до кінця тижня.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів.