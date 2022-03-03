  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Уряд створить чотири фонди з відбудови України

    Центр Харкова має колосальне руйнування - Уряд створить чотири фонди з відбудови України
    Центр Харкова має колосальне руйнування

    Денис Шмигаль запевнив, що після перемоги буде створено сучасну Україну

    Кабінет міністрів починає працювати над створенням чотирьох фондів, кошти яких підуть на відновлення України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

    Зокрема, буде створено такі фонди:

    • Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури
    • Фонд відновлення та трансформації економіки
    • Фонд обслуговування та погашення боргу
    • Фонд підтримки постраждалого бізнесу

    «Ми все відбудуємо. І за підтримки наших партнерів створимо сучасну європейську Україну», - запевнив Шмигаль.

    Нагадаємо, харківський бізнесмен Олександр Ярославський повідомив, що продає власну яхту, аби допомогти місту, яке зазнало обстрілів з боку російських військ.

    Російський мільярдер Роман Абрамович, якого вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна, прийняв рішення продати Лондонський футбольний клуб «Челсі». Бізнесмен також заявив, що на виручені гроші буде створено благодійний фонд для підтримки України.

    Читайте також:
    Теги: окупанти війна бомбардування Україна уряд Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уряд створить чотири фонди з відбудови України