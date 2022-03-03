Уряд створить чотири фонди з відбудови України

Денис Шмигаль запевнив, що після перемоги буде створено сучасну Україну

Кабінет міністрів починає працювати над створенням чотирьох фондів, кошти яких підуть на відновлення України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Зокрема, буде створено такі фонди:

Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури

Фонд відновлення та трансформації економіки

Фонд обслуговування та погашення боргу

Фонд підтримки постраждалого бізнесу

«Ми все відбудуємо. І за підтримки наших партнерів створимо сучасну європейську Україну», - запевнив Шмигаль.

Нагадаємо, харківський бізнесмен Олександр Ярославський повідомив, що продає власну яхту, аби допомогти місту, яке зазнало обстрілів з боку російських військ.

Російський мільярдер Роман Абрамович, якого вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна, прийняв рішення продати Лондонський футбольний клуб «Челсі». Бізнесмен також заявив, що на виручені гроші буде створено благодійний фонд для підтримки України.

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