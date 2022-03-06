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    Економіка та фінанси

    Україна призупиняє експорт продуктів

    Уряд обмежив експорт низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються - Україна призупиняє експорт продуктів
    Уряд обмежив експорт низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються
    фото: Уніан

    Припиняється продаж за кордон м'яса, гречки, цукру та інших харчів

    Кабінет міністрів України запроваджує нульові квоти на експорт, який підлягає ліцензуванню в 2022 році: жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми. Про це йдеться у відповідній ухвалі уряду на сайті Кабміну.

    Також запроваджено нульові квоти на експорт живої великої рогатої худоби та її мороженого м'яса, «м'яса та їстівних м'ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених; їстівного борошна з м'яса або м'ясних субпродуктів: м'яса великої рогатої худоби».

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль цього ж дня повідомив, що уряд ухвалив рішення про обмеження експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються.

    Нагадаємо, в Україні створено систему з надання гуманітарної допомоги населенню.

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    Теги: експорт продукти Україна уряд кордон Денис Шмигаль
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    Україна призупиняє експорт продуктів