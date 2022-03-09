Українські військові перейшли у контрнаступ і вибили ворога з передмістя Харкова

Наші українські військові втрат не понесли

Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію. Про це повідомляє голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.

«Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога – 2 танка і 2 броньованих автомобілі. Наші українські військові втрат не понесли», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня російські окупанти обстріляли місто Дергачі на Харківщині.

Як відомо, окупанти сильно обстрілювали Дергачі і 8 березня. Місто накривали касетними бомбами. Постраждали житлові квартали. Мінімум три людини загинули, повідомляв представник дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

Раніше російська армія завдала ударів по ліцею №3 і житлових кварталах в місті Дергачі. Мінімум троє загиблих та 15 поранених, в тому числі 4-річна дитина.