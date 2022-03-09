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    Події в Україні

    На Донбасі й Київщині знищено чотири штурмовики і два вертольоти окупантів (фото)

    Українські військові&nbsp;знищили чотири штурмовики Су-25 - На Донбасі й Київщині знищено чотири штурмовики і два вертольоти окупантів (фото)
    Українські військові знищили чотири штурмовики Су-25
    фото: Генштаб ЗСУ

    Українські військові наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки

    За дві доби, 8 та 9 березня, засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення Операції об’єднаних сил та на Київщині. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    «Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 знищили 4 штурмовики Су-25 і два вертольоти російських окупантів. Також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети», - йдеться в повідомленні.

    Штурмовики та бомбардувальники Командування Повітряних сил на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутних військ ЗС України і наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки.

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    На Донбасі й Київщині знищено чотири штурмовики і два вертольоти окупантів (фото)
    На Донбасі й Київщині знищено чотири штурмовики і два вертольоти окупантів (фото)

    З 24 лютого українські військові знищили понад 12 тис. окупантів.

    Дані Міноборони України

    Дані Міноборони України

    Як повідомлялося, російські загарбники фіксують на фото та відео власну знищену військову техніку для того, щоб звітувати перед своїм керівництвом про начебто розбиту техніку Збройних сил України.

    Теги: Росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна #stoprussia
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    На Донбасі й Київщині знищено чотири штурмовики і два вертольоти окупантів (фото)