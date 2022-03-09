На Донбасі й Київщині знищено чотири штурмовики і два вертольоти окупантів (фото)

Українські військові наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки

За дві доби, 8 та 9 березня, засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення Операції об’єднаних сил та на Київщині. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 знищили 4 штурмовики Су-25 і два вертольоти російських окупантів. Також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети», - йдеться в повідомленні.

Штурмовики та бомбардувальники Командування Повітряних сил на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутних військ ЗС України і наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки.

З 24 лютого українські військові знищили понад 12 тис. окупантів.

Дані Міноборони України

Як повідомлялося, російські загарбники фіксують на фото та відео власну знищену військову техніку для того, щоб звітувати перед своїм керівництвом про начебто розбиту техніку Збройних сил України.