Шкільне меню. Зеленська та Клопотенко розвінчали найголовніший міф (відео)

Нормативи харчування в дитячих садках уже є, але кожен конкретний садок розробляє своє меню, спираючись на правила

Олена Зеленська попросила Євгена Клопотенка підготувати примірник меню для дитсадків, щоб верифікувати його в МОЗ

Олена Зеленська та Євген Клопотенко розвінчали міфи про реформу шкільного харчування, а також анонсували запровадження меню в дитсадках. Про це стало відомо на трансляції Зеленської та Клопотенка в Instagram.

Зеленська під час ефіру запропонувала Клопотенку розглянути основні питання, які турбують людей щодо реформи шкільного харчування, а також міфи щодо цієї реформи.

«Перший міф, мій «улюблений», він наробив найбільше галасу – реформа заборонила вживати сіль, цукор і хліб дітям назавжди. Це неправда – норми змінені, зменшені, ми хочемо, щоб діти споживали менше солі та менше цукру. Так, за один прийом їжі споживання солі має скоротитися з 7-9 грамів до 1-1,5 грама. Цукру ж з 15-18 грамів скоротилося до 7,5 грамів на один прийом їжі. Тобто, якщо раніше до чашки чаю ми клали дві ложки цукру, то зараз маємо класти одну», – сказала Зеленська.

Вона також нагадала, що буде програма навчання школярів у регіонах щодо нових стандартів шкільного харчування.

Нормативи щодо харчування в дитячих садках уже запроваджені, але меню розробляє кожен конкретний садок згідно з нормами.

Офіційно Євген Клопотенко та його команда ще не розробляли меню для дитячих садків, а ті норми, які набрали чинності, розроблені МОЗ й іншими інстанціями.

Олена Зеленська попросила Євгена Клопотенка підготувати примірник меню для дитсадків.

«Якщо чесно, воно вже зроблене, нам просто треба, щоб Міністерство охорони здоров’я провело його верифікацію. Бо якщо ми заллємо на нашу велику платформу «ЗнаЇмо» не затверджене МОЗ меню, мабуть, це буде не коректно. Тому ми все зробимо по процедурі, трошки довго, але все буде», – анонсував Євген Клопотенко.

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Як повідомлялося, у столичній школі кухарі та прибиральниця побилися через котлети

Нагадаємо, кухар Клопотенко відреагував на скандал із харчуванням у школах.

Також директор сільської школи показав меню від Клопотенка і викликав емоції соцмереж. Раніше ми писали, що мережу накрило обурення новим шкільним меню від Клопотенка.