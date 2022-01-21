У столичній школі кухарі та прибиральниця побилися через котлети

Інцидент відбувався на очах у дітей

Спочатку перепалка була словесною, а потім справа дійшла до бійки

Прибиральниця і кухарі їдальні київської школи № 221 у Солом'янському районі посварилися через котлети. Згодом сварка переросла в бійку, повідомляє «Київінформ».

Усе відбувалося на очах у дітей. Подробиці інциденту виклали у батьківських чатах.

Батькам учнів школи №221 повідомили, що їдальня кілька днів не працюватиме. А пізніше у батьківських чатах з'явилась інформація про конфлікт з кухарями.

Одна мама написала, що у вівторок, 18 січня, стала свідком сварки між прибиральницею та кухарями. Причиною конфлікту нібито були котлети.

«Причиною стало те, що прибиральниця намагалися завадити повторному використанню котлет», – йдеться в повідомленні.

Що мається на увазі під повторним використанням, авторка повідомлення не уточнила.

Спочатку перепалка була словесною, а потім справа дійшла до бійки. Все це бачили учні молодших класів, які саме були в їдальні на обіді.

Згодом втрутилася директорка школи, яка намагалась розборонити кухарів і прибиральницю. Це відбувалось вже у вестибюлі, де батьки чекали на дітей. «Я так розумію, бились кухарі, а вона прийшла їх заспокоїти. Одна з них пішла на неї з виделкою», – додають батьки.

Окрім того, директорка школи відмовилась викликати поліцію.

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