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    У столичній школі кухарі та прибиральниця побилися через котлети

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    Інцидент відбувався на очах у дітей - У столичній школі кухарі та прибиральниця побилися через котлети
    Інцидент відбувався на очах у дітей
    фото: vinnitsa.info

    Спочатку перепалка була словесною, а потім справа дійшла до бійки

    Прибиральниця і кухарі їдальні київської школи № 221 у Солом'янському районі посварилися через котлети. Згодом сварка переросла в бійку, повідомляє «Київінформ».

    Усе відбувалося на очах у дітей. Подробиці інциденту виклали у батьківських чатах.

    Батькам учнів школи №221 повідомили, що їдальня кілька днів не працюватиме. А пізніше у батьківських чатах з'явилась інформація про конфлікт з кухарями.

    Одна мама написала, що у вівторок, 18 січня, стала свідком сварки між прибиральницею та кухарями. Причиною конфлікту нібито були котлети.

    «Причиною стало те, що прибиральниця намагалися завадити повторному використанню котлет», – йдеться в повідомленні.

    Що мається на увазі під повторним використанням, авторка повідомлення не уточнила.

    Спочатку перепалка була словесною, а потім справа дійшла до бійки. Все це бачили учні молодших класів, які саме були в їдальні на обіді.

    Згодом втрутилася директорка школи, яка намагалась розборонити кухарів і прибиральницю. Це відбувалось вже у вестибюлі, де батьки чекали на дітей. «Я так розумію, бились кухарі, а вона прийшла їх заспокоїти. Одна з них пішла на неї з виделкою», – додають батьки.

    Окрім того, директорка школи відмовилась викликати поліцію.

    Нагадаємо, вчителька з Київщини заплатить штраф за побиття учнів.

    До слова, Клопотенко відреагував на скандал із харчуванням у школах.

    Також директор сільської школи показав меню від Клопотенка і викликав емоції соцмереж.

    Раніше ми писали, що мережу накрило обурення новим шкільним меню від Клопотенка.

    Теги: Київ школа скандал батьки учні
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    У столичній школі кухарі та прибиральниця побилися через котлети