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    «Діти відмовляються їсти». Мережу накрило обурення новим шкільним меню від Клопотенка

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    З нового року вихованців дитячих садочків та шкіл годують за оновленим меню - «Діти відмовляються їсти». Мережу накрило обурення новим шкільним меню від Клопотенка
    З нового року вихованців дитячих садочків та шкіл годують за оновленим меню

    Думки батьків з приводу змін у шкільному харчуванні розділилися

    З 1 січня 2022 року українські школи і дитячі садках перейшли на оновлене меню. Участь у розробці меню взяли перша леді Олена Зеленська та відомий кулінар Євген Клопотенко.

    Оновлене меню для шкільних їдалень має перелік із 160 страв. У ньому обмежено кількість солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження та субпродуктів. Натомість збільшено кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.

    Усі шкільні заклади зобов’язані:

    • зменшити кількість цукру у 2-2,5 рази – до 7,5 г на один прийом їжі;
    • збільшити кількість фруктів до 100 г на один прийом їжі;
    • зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60-80 г до 30-50 г;
    • збільшити кількість м’яса птиці так, щоб протягом п’ятиденного робочого тижня при одноразовому харчуванні забезпечити дві порції м’яса по 70 г, 100 г або 120 г кожна, залежно від віку дітей;
    • збільшити кількість молочних продуктів при формуванні меню.

    Особливості продуктів:

    • приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди;
    • картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень у разі п’ятиденного перебування в школі, або не більше трьох разів на тиждень у разі 6-7-денного перебування;
    • відварювати овочі, щоби приготувати салати на наступний день, не можна;
    • салати треба заправляти перед видаванням;
    • треба надавати перевагу продуктам із вищим вмістом харчових волокон (наприклад, обирати гречку замість рису);
    • надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння;
    • м’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами;
    • насичені жири, зокрема вершкове масло, не мають становити понад 10% від загальної кількості калорій;
    • у стравах можуть бути очищені горіхи або насіння. Але про це треба вказувати в меню, аби діти з харчовими алергіями знали про це. Горіхи або насіння також можна пропонувати в окремій упаковці, але без глазурі й додавання цукру;
    • сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів. Плавлений сир не дозволяється;
    • сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі;
    • заборонено використовувати соуси та майонези, крім кетчупу з високим вмістом томатів на 100 грамів продукту;
    • питна вода має бути доступна завжди під час їжі, сік можна пропонувати в обмеженій кількості й без додавання цукру та підсолоджувачів.

    Заборони на продаж:

    • у шкільних буфетах заборонено продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів.
    • газовані напої, зокрема й солодкі, м’ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва, непастеризовані соки та молочні продукти, кава і гриби.

    Думки розділилися

    Користувачі соціальних мереж висловлюють своє обурення в коментарях до посту Євгена Клопотенка. Батьки не задоволені і пишуть, що діти повертаються додому голодними.

    • Буряк варений на терці натертий без солі і краплі олії - ни одна дитина не доторкнулася до їжі, дві дитини вирвало.
    • За якими принципами ви робили дитяче меню? У вас є діти? Хліб з маслом, потрібен організму, що росте! Чому на вечерю немає компоту? Ви спочатку своїх дітей так годуйте, нехай плюнуть вам у вашу стріпню! Чай без цукру, що це? Без солі, чому? Можна на морську сіль заменіти.
    • В садочках то взагалі жахсплачуєш за цілий місяць харчування а дитина максимум кусок хліба з'їла. Бо не «меньше солі і цукру» а він взагалі відсутній.
    • Дитина прийшла з дитячого садка голодним. Якщо раніше дитина не їла з ранку молочну кашу, то могла спокійно з'їсти хліб з маслом і сиром і запити чаєм і до обіду спокійно дожити. Тепер масло не дають, чай і компот без цукру. Суп на воді з плаваючою трохи картоплею і морквою. М'яса нуль, пів яйця в день. Що за дієта для малюків, приходять додому і по 2 рази їдять. Цілий день голодні.
    • В Одесі вже в садах прибрали сіль цукор взагалі й хліб. Вважаю це маячнею. Діти і так маленькі погано їдять, а ще й не солоне і не солодке. Я не казав, що там треба прям насолювати і кілограмами сипати цукор, але і прибирати повністю теж не варіант. Порції зменшили зате ціну з 37 грн підняли до 45 тому, що овочі додали.
    • У садочках то взагалі жах, згуртуєш за цілий місяць харчування, а дитина максимум шматок хліба з'їла. Бо не «менше солі і цукр», а він взагалі відсутній.

    Але є й ті, хто вважає, що таке меню дуже корисно і незабаром діти навчаться їсти такі продукти.

    • Я лікар ендокринолог і дедалі частіше зустрічаюсь із дитячим ожирінням. Тому дякую вам за вашу роботу!!
    • Людям завжди не подобається щось нове. Дітям всім не догодиш навіть вдома. Кухарі здебільше старої школи – ПТУ. Місцева влада маніпулює цінами. Наберіться терпіння, незважайте на безпідставну критику. Успіхів.
    • Потрібно починати з себе, перестаньте купувати дітям, кока колу, чіпси, чупа чупси, Барні, в який хіматоз. Якщо їсти звичайну їду, то діти привикають. Мої їдять кашу вівсяну з молоком без цукру і нічого, а як хтось додати цукор, не їдять.

    Відповідь кулінара Клопотенка

    У пості в Instagram кулінар ще раз нагадав, що сади й школи з 1 січня перейшли на оновлене харчування, але зазначив, що в курсі, що багатьом це не подобається.

    «Це моя ініціатива, щоб у школах знали, що і як готувати за новими правилами (уважно ми прийняли продукти, які школи реально можуть купити і ситуацію з обладнанням). Рецепти затвердили ДПС та МОЗ (+ рекомендували їх на національному рівні). Так школи отримали вибір: самим створювати меню в норми або складати його на основі розроблених нами рецептів», – написав він.

    За словами Клопотенка, в садках і школах не повинні різко відмовлятися від солі і цукру в стравах, це повинно відбуватися поступово. Кулінар зазначив, що батьки можуть перевірити, чи відповідають страви в закладах освіти тим, які він розробляв. Якщо ви знайшли порушення – ви маєте право звернутися до Держпродспоживслужби.

    «Держпродспоживслужба контролюватиме впровадження нових норм та дотримання санітарних норм закладами освіти. Ця реформа дуже важлива, адже результати цієї реформи торкаються кожного з нас через здоров’я наших дітей», – зазначили у відомстві.

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    «Діти відмовляються їсти». Мережу накрило обурення новим шкільним меню від Клопотенка
    «Діти відмовляються їсти». Мережу накрило обурення новим шкільним меню від Клопотенка
    «Діти відмовляються їсти». Мережу накрило обурення новим шкільним меню від Клопотенка
    «Діти відмовляються їсти». Мережу накрило обурення новим шкільним меню від Клопотенка

    Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська підбила підсумки харчової реформи шкільного харчування.

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    Теги: діти продукти батьки кулінар харчування Олена Зеленська овочі перша леді хліб
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    «Діти відмовляються їсти». Мережу накрило обурення новим шкільним меню від Клопотенка