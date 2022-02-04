Розстріл у Дніпрі: лікарі розповіли про стан одного з постраждалих

У лікарні Мечникова у Дніпрі розповіли про стан пораненого нацгвардійця

У лікарні Мечникова у Дніпрі на лікуванні перебуває нацгвардієць Ігор, поранений солдатом термінової служби Артемієм Рябчуком. Чоловік отримав кульове поранення живота та стегна. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав гендиректор лікарні ім. Мечнікова Сергій Риженко.

За словами Риженка, через тиждень лікування поранений починає одужувати. Він почав добре їсти після отримання поранення в стегно та живіт.

«За тиждень у Ігоря все налагоджується. Він почав добре їсти. Великі бинтові пов'язки на животі та стегні нагадують про ту жахливу ніч, коли його уві сні розстріляли. Сумно усміхається, каже, що в нього, мабуть, така доля бути нацгвардійцем, а не бухгалтером», – розповів Сергій Риженко.

Нещодавно, нацгвардієць Артемій Рябчук, який влаштував стрілянину в Дніпрі, відмовився від своїх свідчень.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як відомо, командувач Нацгвардії подав у відставку через розстріл у Дніпрі. Міністр внутрішніх справ назвав це рішення вчинком справжнього офіцера та пообіцяв передати рапорт президенту.

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