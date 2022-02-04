Водій маршрутки на Волині відмовився безкоштовно перевозити учасника АТО

Скандал стався через відмову водія вести чоловіка за посвідченням

Водій маршрутки «Луцьк–Благодатне» відмовився перевозити по посвідченню учасника бойових дій жителя Володимира Сергія Петровського. Про це чоловік повідомив у дописі на своїй сторінці у Facebook.

«Мова піде про наших «чудових» перевізників. Не часто їжджу на автобусах, але сьогодні мав можливість скористатися цією послугою. Луцьк, Володимирське кільце, чекаю автобус щоб доїхати до Володимира. Зупиняється автобус, заходжу, показую посвідчення УБД і чую, у мене вже є два) хочете їхати, то давайте щоб не нам і не вам по 50 грн. Спочатку, я не хотів конфліктувати і просто вийшов. Водій зачинив двері і пішов збирати гроші з пасажирів. А я стою, потроху накриває, і думаю ні...уя, да скільки можна!» – говориться в пості.

Наступного дня перший заступник Володимир-Волинського міського голови Ярослав Матвійчук зустрівся з учасником бойових дій. Під час зустрічі разом із Сергієм Петровським переглянули договори усіх перевізників, чиї автобуси проходять через місто Володимир. Серед них учасник АТО віднайшов перевізника, чий водій відмовлявся везти його безплатно з Луцька до Володимира.

Відтак, чоловік написав звернення на ім’я міського голови Ігоря Пальонки та депутата обласної ради Ярослава Матвійчука, у якому описав даний випадок.

Відповідно до цього розпочалась підготовка листів зі скаргою на дії водія, які буде скеровано замовнику перевезення, а саме департаменту інфраструктури Волинської ОДА.

Нагадаємо, в Києві водій маршрутки втратив свідомість і протаранив автівку.

Раніше в Києві під час робочого рейсу у маршрутного автобуса №509 відпали передні двері. Інцидент стався на зупинці, коли в самому транспортному засобі перебували пасажири.