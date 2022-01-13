Директор сільської школи показав меню від Клопотенка і викликав емоції соцмереж (фото)

Не всім до вподоби крем-суп із моркви

З нового року вихованців дитячих садочків та шкіл годують за оновленим меню

Директор однієї з сільських шкіл, що на Чернігівщині, разом з учнями вирішив куштувати нове шкільне меню. Директор Гнідинцівської школи Володимир Алєксєєв пообіцяв щодня приходити до їдальні і смакувати страви, які запропонував відомий кулінар Євген Клопотенко. Своїми першими враженнями від крем-супу з моркви та курятини з паприкою педагог поділився у Facebook.

«Щойно віддав пусті тарілки кухарці. Пусті, бо обід виявився напрочуд смачним. Я б навіть сказав – цікавим:

Морквяний суп-пюре.

Гречка.

Курятина з паприкою.

Чай із корицею та молоком.

Пишу на повному серйозі – дуже смачно», – написав директор Алєксєєв.

Очільник школи додав, що зовсім не любить крем-супи, проте не відмовився покуштувати цю страву із шкільного меню. «Навіть коли запропонують у ресторані безкоштовно і я буду дуже голодним – відмовлюся. Але… Аби показати на власному прикладі та особисто відчути усі смакові особливості – їстиму усе, що їстимуть діти. Дітям крем-суп не зайшов. Але це передбачувано. Звикаємо! Зате чай усім сподобався», – написав Алєксєєв.



Під постом директора школи його дописувачі активно ділилися враженнями від нового шкільного меню. Хтось захоплено ставиться до реформи харчування, а комусь нові страви не до вподоби:

Вже запрацювало..? Всі продукти подаються окремо! Маю на увазі каша в одну тарілку, салат в іншу) Для дітей це дуже важливо;

Я теж не могла й подумати, що зможу їсти крем суп...;

Ваууу!! Хочу в школу;

А чому саме морквяний, чому не можна робити суп на основі гарбуза, або на основі картоплі? Морквяний напевно буде дуже солодким, бо якщо є моквяний торт, пиріг, то уявляю яким буде суп! Я б його теж не їла, бо солодкі супи – це щось на кшталт збочення в їжі....

Нагадаємо, на початку січня 2022 року завершився перехідний період з оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт. Уже після канікул реформа шкільного харчування, ініційована першою леді України Оленою Зеленською, має запрацювати повною мірою.

До слова, перша леді Олена Зеленська підбила підсумки харчової реформи шкільного харчування.