Клопотенко відреагував на скандал із харчуванням у школах

Після того, як в Україні у січні оновили меню для дітей у школах та садочках, у мережі пронеслася хвиля жорсткої критики кулінара Євгена Клопотенка . Багато батьків скаржаться, що діти приходять додому голодні, а деякі обурені, що в харчуванні мінімізували цукор і сіль. Раніше йшлося про те, що саме він у тандемі із дружиною президента Оленою Зеленською розроблялося оновлене меню.

Відомий кулінар вирішив відповісти українцям у соцмережах. Ресторатор запевняє, що він взагалі не має ніякого відношення до розробки меню в дитячих садках.

«За останні дні тема шкільного харчування стала дуже гарячою і назбирала всякого. І адекватну критику, і сліпий хейт, і підтримку, і прекрасних ботів, і реальний досвід зіткнулися зі шкільною їжею на місцях. З'явилася навіть петиція щодо скасування меню в садах, яка мала б право на існування, якби не одне «але». Я ще не розробляв меню для дитячих садків», – написав Євген.

Клопотенко погодився з тим, що зараз в країні це «болюча» тема, але він готовий зробити багато, щоб цю проблему скоріше вирішити.

«Хочу на це сказати: дякую кожному. Бо завдяки такій хвилі різних думок ця тема залишається на вустах. Небайдужість народу – це рушійна сила змін. І якщо через два роки всі негативні коментарі зникнуть, значить, шкільним харчуванням можна більше не займатися. Поки ж ми проживаємо конфлікт сучасного бачення і старої системи. І природно, що воно скрипить, ламається, сиплеться і дає збій», – вважає кулінар.

Отже, що збирається зробити Клопотенко? Перш за все почати з навчання кухарів.

«Будемо вчити людей, які на місцях складають меню. Як правильно читати норми. Будемо вчити українців критично мислити і адекватно висловлювати свої думки (це жарт). Будемо розповідати про основи здорового харчування», – розповів він.

Нагадаємо, директор сільської школи показав меню від Клопотенка і викликав емоції соцмереж.

Раніше ми писали, що мережу накрило обурення новим шкільним меню від Клопотенка.

До слова, на початку січня 2022 року завершився перехідний період з оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт. Уже після канікул реформа шкільного харчування, ініційована першою леді України Оленою Зеленською, має запрацювати повною мірою.

Також перша леді Олена Зеленська підбила підсумки харчової реформи шкільного харчування.