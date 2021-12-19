«Слуга» Тищенко запропонував перейменувати котлети

Тищенко розповів про родзинки свого новорічного столу

Тищенко вважає, що необхідно задавати нові тренди щодо їжі

Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко запропонував ввести «нові тренди» та перейменувати котлети. Про це він сказав у коментарі телеканалу «Наш», розповідаючи, що приготує для новорічного столу.

«Найсмачніша страва будь-якого столу, це родзинка, це мітбол по-київськи», – сказав Тищенко.

Депутат наполіг, що українською буде саме мітбол, (м’ясна кулька у перекладі з англійської, – ред.), а не котлета.

На відео з 3 хв. 50 сек:

«Тому що ми молодь, а молодь завжди на передовій, вона завжди диктує нові тренди», – пояснив свою позицію депутат.

Раніше нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко назвав себе «генетично налаштованим українцем», бо він їсть сало.

Також повідомлялося, що стратегічний продукт українців подешевшав (фото). У деяких торгівельних точках можна знайти сало по 100 грн/кг.

Нагадаємо, ексглава Офісу президента Андрій Богдан придумав, що Зеленському робити зі «слугою» Тищенком.

Крім того, у мережі висміяли «слугу» Тищенка, який інспектував вагони (фото).

Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук Руслану Стефанчуку.

Також «слуга» Тищенко осоромився із цінами на продукти (відео).

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