«Яготинське» опинилося під загрозою зупинки виробництва через ціни на газ

Виробник молочної продукції повідомив про великі збитки через ціни на енергоносії

Зростання цін на енергоносії може вже у найближчий час спричинити зупинку виробництва компанії «Молочний альянс», яка, зокрема, виробляє продукцію під торгівельною маркою «Яготинське». Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив співзасновник підприємства Олександр Деркач.

«15 років займаємось молочним бізнесом. Ніколи, навіть у найважчі 2013-14 р, ми не попадали в ситуацію, яка від нас не залежить, і яка ставить взагалі питання про доцільність подальшої виробничої діяльності. Причому всієї галузі, а не тільки якихось окремих виробників», – наголосив він.

В свою чергу голова наглядової ради «Молочного альянсу» Сергій Вовченко зазначив, що наразі заводи групи вже попередили своїх партнерів про неможливість далі працювати зі збитками.

«Ситуація парадоксальна: чим більше ти переробляєш молока і випускаєш продукції, тим більше ти отримуєш збитків. Ціна на газ за рік для нас виросла майже в 10 раз (з 5,5 грн/м.куб до 50 грн/м куб). Електроенергія – в 2,5 рази. Ціни на таропакувальні матеріали – на 42%, ціни на молоко-сировину – на 25%», – пояснив Вовченко.

Керівництво групи звернулося до господарств з пропозицією на період до стабілізації ситуації з цінами на газ знизити ціни на молоко-сировину на кілька відсотків.

Також «Молочний альянс» вирішив звернутися до торгівельних мереж, із якими співпрацює з проханням прийняти нові економічно обґрунтовані ціни та скоротити дебіторську заборгованість до рівня договірних умов.

«Ми не ставимо ультиматумів, а лише пропонуємо спільно побороти цю кризу. Від того усі виграють на перспективу», – підсумував Олександр Вовченко.

Зазначимо, окрім «Яготинського» холдинг «Молочний альянс» виробляє молочну продукцію під торгівельними марками Холдингу належать торгові марки «Яготинське для дітей», «Пирятин», «Славія», «Златокрай».

Раніше повідомлялося, що через енергетичну кризу вітчизняні молокопереробні заводи опинились на межі зупинки.

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