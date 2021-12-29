Газова криза. Молокопереробні заводи можуть зупинити свою роботу

Виробники змушені просити постачальників сировини знижувати ціни

Надзвичайно високі ціни на газ для юридичних осіб поставили вітчизняні підприємства харчової галузі на межу зупинки виробництва. Відповідну інформацію повідомили представники асоціацій харчової галузі України під час спільної пресконференції, що відбулася 28 грудня.

Зокрема, великих фінансових втрат вже почали зазнавати підприємства молочної галузі, де склалася парадоксальна ситуація – чим більше підприємства переробляють молока і виробляють продукції, тим більших збитків зазнають. Про це роповіли представники підприємств групи «Молочний альянс».

Варто зазначити, що, за даними, які надали виробники молочної продукції, ціна на газ за рік для них зросла майже вдесятеро (з 5,5 грн до 50 грн за кубометр). Електроенергія також подорожчала у 2,5 разу. Ціни на таропакувальні матеріали збільшилися на 42%. Ціни на молочну сировину – на 25%. При цьому, ціни на готову продукцію наразі було підвищено лише на 7%. За таких умов виробники вже почали зазнавати суттєвих збитків.

Наразі керівництво підприємств змушене звернутися до господарств, що постачають їм сировину, із пропозицією знизити ціни на неї принаймні на кілька відсотків. Також вже стає очевидною необхідність підвищувати ціни на продукцію до економічно обГрунтованого рівня у торгівельних мережах.

В свою чергу представники асоціацій виробників інших галузей харчової промисловості також наголосили, що поточні ціни на енергоносії змусять їх підвищувати ціні на продукцію. Якщо вчасно цього не зробити, цілком реальною є загроза хвилі зупинок виробництва та банкрутств вітчизняних підприємств, що зспеціалізуються на виготовленні продуктів харчування.

Раніше повідомлялося, що через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою.

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