Гречка по 12 грн. «Слуга» Тищенко осоромився із цінами на продукти (відео)

Народний депутат Микола Тищенко не помітив зростання цін на продукти харчування. Він як і раніше купує гречку по 12 грн і сало по 50 грн/кг на найдорожчому ринку Києва

Микола Тищенко вкотре спантеличив журналістів. Цього разу, відповідаючи на питання про вартість продуктів харчування, озвучивши ціни дворічної давності, повідомляє «Антикор».

Так, Тищенко повідомив, що купує продукти на одному з найдорожчих ринків столиці, Бессарабському. Вибирає продукти і робить покупки самостійно.

Журналісти були здивовані, дізнавшись, що на Бессарабському ринку, в самому центрі столиці, вартість кілограма гречки становить всього 12 грн за кілограм, в той самий час, коли по всій Україні гречка протягом останніх двох років коштує не менше 40 грн за кілограм.

Ще більше здивувала журналістів вартість сала, яку озвучив народний депутат. Виявляється, добірний шматок свинини стартує від 50 грн і закінчується на позначці в 100 грн за кілограм. При тому, що по всій Україні вартість цього вже для багатьох елітного і недоступного продукту харчування давно починається з позначки 150-200 грн за кілограм.

Депутат також розповів, що «останній раз купував яловичину за ціною від 50 до 70 грн за кілограм». Мабуть це було дуже давно, оскільки ціна яловичини в Україні вже мінімум рік стартує від 200-250 грн за кілограм.

Микола Тищенко переконаний, що стрімке зростання цін на продукти харчування, яке так сильно турбує більшу частину українського суспільства – це міф, оскільки сам народний депутат продовжує купувати продукти за досить прийнятними цінами дворічної давності.

Микола Тищенко не помітив зростання цін на продукти харчування Автор: EnTv

«Ціни залишилися ті ж, адже ціни залежать від енергоносіїв. Якщо криза в світі є, звичайно піднімається собівартість продукту, який потрапляє на стіл. Тому треба об'єднувати одні питання з іншими», – заявив народний депутат.

До слова, вирощування гречки в Україні стає все менш привабливим для виробників через високу собівартість та порівняно низький зиск. Все більше вітчизняних агровиробників змушені відмовлятися від її культивування на користь прибутковіших агрокультур.

Вже зараз Україні доводиться імпортувати додаткові обсяги гречки, щоб задовольнити попит населення. Так, після тривалої перерви в Україну почали знову ввозити великі партії гречки з Росії.

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