  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Володимир і Олена Зеленські оприлюднили окремі вітання з Різдвом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олена Зеленська опублікувала фото біля ялинки - Володимир і Олена Зеленські оприлюднили окремі вітання з Різдвом
    Олена Зеленська опублікувала фото біля ялинки
    фото: facebook.com/olenazelenska.official

    Зеленський записав відео біля Офісу президента, а перша леді запостила святкове фото

    Дружина президента Олена Зеленська привітала українців із Різдвом. Вона опублікувала фото біля ялинки із ялинковою прикрасою у руках та написала скромне і коротке привітання.

    «Затишку та спокою у ваших домівках! Миру в душі та навколо! Добра й сил на те, щоб його творити! Відчуття любові та дива – сьогодні й завжди!», – написала перша леді.

    Президент України Володимир Зеленський записав відео на фоні Офісу президента.

    Президент побажав українцям миру та достатку і заговорив про образи, які слід залишити в минулому.

    Обидва привітання Олена та Володимир Зеленські опублікували в мережі окремо один від одного

    Як відомо, 6 січня віруючі східного обряду відзначають Святвечір, який передує Різдву Христовому. У цей вечір у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі триває Різдвяне богослужіння.

    4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

    5 січня президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

    Нагадаємо, у новорічну ніч 31 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із новорічним привітанням. У відеоролику, який транслювали українські телеканали, президент виголошував свою новорічну промову в компанії українських спортсменів, військовослужбовців, культурних діячів тощо.

    Згодом український інженер-оптик, доктор фізико-математичних наук, професор із Чернівців Олег Ангельський, якого запросили на знімання новорічного привітання Володимира Зеленського, розповів про те, як все відбувалося. За словами професора, знімання тривали три дні: від 27 до 29 грудня. Він додав, що справжнє шампанськє гостям не наливали, замість нього була газована вода.

    Читайте також:


    Теги: Володимир Зеленський Різдвяні свята президент дружина Олена Зеленська перша леді
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Володимир і Олена Зеленські оприлюднили окремі вітання з Різдвом