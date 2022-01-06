Володимир і Олена Зеленські оприлюднили окремі вітання з Різдвом

Зеленський записав відео біля Офісу президента, а перша леді запостила святкове фото

Дружина президента Олена Зеленська привітала українців із Різдвом. Вона опублікувала фото біля ялинки із ялинковою прикрасою у руках та написала скромне і коротке привітання.

«Затишку та спокою у ваших домівках! Миру в душі та навколо! Добра й сил на те, щоб його творити! Відчуття любові та дива – сьогодні й завжди!», – написала перша леді.

Президент України Володимир Зеленський записав відео на фоні Офісу президента.

Президент побажав українцям миру та достатку і заговорив про образи, які слід залишити в минулому.

Обидва привітання Олена та Володимир Зеленські опублікували в мережі окремо один від одного

Як відомо, 6 січня віруючі східного обряду відзначають Святвечір, який передує Різдву Христовому. У цей вечір у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі триває Різдвяне богослужіння.

4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

5 січня президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

Нагадаємо, у новорічну ніч 31 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із новорічним привітанням. У відеоролику, який транслювали українські телеканали, президент виголошував свою новорічну промову в компанії українських спортсменів, військовослужбовців, культурних діячів тощо.

Згодом український інженер-оптик, доктор фізико-математичних наук, професор із Чернівців Олег Ангельський, якого запросили на знімання новорічного привітання Володимира Зеленського, розповів про те, як все відбувалося. За словами професора, знімання тривали три дні: від 27 до 29 грудня. Він додав, що справжнє шампанськє гостям не наливали, замість нього була газована вода.

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