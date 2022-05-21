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    Зеленські влаштували побачення у прямому ефірі

    З початку війни Олена та Володимир Зеленські не бачились кілька місяців - Зеленські влаштували побачення у прямому ефірі
    З початку війни Олена та Володимир Зеленські не бачились кілька місяців
    фото: ICTV

    Президентське подружжя після двох місяців розлуки зараз мають можливість побути разом: вони жартують, що влаштували побачення у прямому ефірі

    Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена через війну не бачились кілька місяців. Зараз у них є нагода побути разом. Зокрема, як жартує саме подружжя, вони влаштували побачення у прямому ефірі під час інтерв'ю телеканалу ICTV з нагоди третьої річниці з дня інавгурації Володимира Зеленського.

    Олена Зеленська розповіла, що їхні відносини з чоловіком після початку війни лише зміцнилися.

    «Ми тримаємося, все добре, у нашій родині так само лад. На жаль, ми не можемо посидіти повечеряти усією родиною, поговорити про всі справи, щось планувати. Але в нас є вечеря телефоном. Все нормально, жартуємо, але чекаємо, як і всі, що можна буде об'єднатися знову. Як і всі родини України, які роз'єднані зараз і чекають на своїх рідних, близьких, які хочуть бути разом», – сказала вона.

    Перша леді зазначила, що її чоловік живе на роботі, родина його практично не бачить. Однак вони часто спілкуються телефоном. За увесь час війни у них була можливість побачитися лише кілька разів. Дружина президента подякувала ведучим за нагоду провести час разом з чоловіком, а Зеленський пожартував, що у них зараз побачення в ефірі.

    «Це чудова нагода попити разом чаю», – сміючись, резюмувала перша леді.

    Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та перша леді вперше з початку війни з'явилися разом на публіці 17 травня – у день прощання з першим очільником держави Леонідом Кравчуком.

    Раніше Зеленська у відвертому інтерв'ю розповіла, чому не бачиться з чоловіком.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент дружина Олена Зеленська окупація перша леді #stoprussia
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    Зеленські влаштували побачення у прямому ефірі