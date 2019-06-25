«Капітуляція перед агресором веде до катастрофи»: Яценюк відреагував на рішення ПАРЄ



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«Подвійні стандарти призводять до трагедій. Європо, згадай свою історію», - закликав Яценюк

«Розгортається найгірший сценарій втрати авторитету асамблеї», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк назвав ганебним рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, яке дозволяє повернути делегацію Росії.

«Якщо Кремль безкарно повертається, то цінності залишають цей форум», - написав Яценюк у Facebook.

Він зауважив, що ПАРЄ – скомпрометована. «Розгортається найгірший сценарій втрати авторитету асамблеї. Якщо його не вдасться зупинити, а рішення - оскаржити, нам варто призупинити там свою діяльність», - наголосив Яценюк.

Лідер «Народного фронту» закликав «всіх союзників та однодумців також розглянути такий варіант реакції на цю загальноєвропейську ганьбу».

«Подвійні стандарти призводять до трагедій. Європо, згадай свою історію. Капітуляція перед агресором веде до катастрофи», - написав Яценюк.

Він також висловив вдячність всій українській делегації а ПАРЄ за боротьбу. «Єдність і відданість наших парламентарів заслуговують найвищих оцінок», - заявив Яценюк.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи в ніч на вівторок, 25 червня, ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Україна оскаржить повноваження російської делегації в ПАРЄ.

Напередодні прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко назвала дебати у ПАРЄ щодо повернення делегації РФ «європейським майстер-класом з фарисейства».