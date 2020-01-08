Зеленський доручив Генпрокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ
Президент повідомив, що буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту України
Президент Володимир Зеленський дав доручення Генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані.
На своїй сторінці у Facebook Зеленський написав, що «повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію».
«Маємо відпрацювати всі можливі версії. Незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту», - наголосив президент.
Як повідомлялося, Зеленський терміново повертається в Україну через авіакатастрофу в Ірані.
Раніше Зеленський прокоментував авіакатастрофу українського літака в Ірані. Він висловив співчуття родичам загиблих.
Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки.
Нагадаємо, всі пасажири літака загинули. У РНБО повідомили, що на борту літака, який розбився в Ірані, було 11 українців.