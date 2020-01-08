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    Суспільство

    Зеленський доручив Генпрокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ

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    Маємо відпрацювати всі можливі версії, - Зеленський - Зеленський доручив Генпрокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ
    Маємо відпрацювати всі можливі версії, - Зеленський

    Президент повідомив, що буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту України

    Президент Володимир Зеленський дав доручення Генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані.

     На своїй сторінці у Facebook Зеленський написав, що «повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію».

    «Маємо відпрацювати всі можливі версії. Незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту», - наголосив президент.

    Як повідомлялося, Зеленський терміново повертається в Україну через авіакатастрофу в Ірані.

    Раніше Зеленський прокоментував авіакатастрофу українського літака в Ірані. Він висловив співчуття родичам загиблих. 

    Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки.

    Нагадаємо, всі пасажири літака загинули. У РНБО повідомили, що на борту літака, який розбився в Ірані, було 11 українців.


    РНБО Іран авіакатастрофа літак Boeing МАУ Володимир Зеленський Facebook президент
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