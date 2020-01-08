Зеленський терміново повертається в Україну через авіакатастрофу в Ірані



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Володимир Зеленський летить до Києва

Президент перервав поїздку до Оману

Президент Володимир Зеленський через авіакатастрофу пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» неподалік від іранської столиці Тегерана терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва. Про це повідомляє Офіс президента України.

«Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва», - повідомили в Офісі президента.

Раніше Зеленський прокоментував авіакатастрофу українського літака в Ірані. Він висловив співчуття родичам загиблих.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки.

Агентство Reuters також повідомляє, що падіння могло статися через «технічні проблеми після зльоту з іранського аеропорту Імама Хомейні».

Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.

Однак підтвердження цієї інформації не наводиться.

На відео, які публікують користувачі соцмереж видно, як точка, яка горить, стрімко падає на землю.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.

Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

За повідомленням представника аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані Алі Кашані, на борту літака «Міжнародних авіаліній України», що розбився в Ірані, перебували 176 осіб.



