Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського літака в Ірані



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Всі пасажири літака МАУ, що розбився в Тегерані, загинули Фото: War Watch / Twitter

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу, що загинули

Президент Володимир Зеленський прокоментував авіакатастрофу українського літака в Ірані.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він підтвердив, що сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав катастрофи й упав неподалік аеропорту.

«За попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу загинули. Наше посольство уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списків загиблих. Мої щирі співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу», — написав президент.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що український Boeing 737 зі 180 пасажирами на борту зазнав аварії через «технічні проблеми» у аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані.

За наявними даними, повітряне судно впало після зльоту.

За даними агентства TASNIM, причиною аварії можуть бути технічні неполадки.

Агентство Reuters також повідомляє, що падіння могло статися через «технічні проблеми після зльоту з іранського аеропорту Імама Хомейні».

Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.

Однак підтвердження цієї інформації не наводиться.

На відео, які публікують користувачі соцмереж видно, як точка, яка горить, стрімко падає на землю.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.