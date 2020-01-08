Через авіакатастрофу МАУ призупиняє рейси з Києва до Тегерана



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Авіакомпанія здійснювала регулярні рейси з Києва до Тегерана

Рейси призупиняються на невизначений термін

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана. Про це повідомили в МАУ.

«Починаючи з сьогоднішнього дня, авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін», - йдеться в повідомленні.

Авіакомпанія висловлює щирі співчуття родинам потерпілих в результаті авіакатастрофи.

Списки пасажирів будуть розміщені на веб-сайті авіакомпанії після остаточного підтвердження їхнього перебування на борту повітряного судна.

Зазначається, що авіакомпанія МАУ у тісній співпраці з авіаційною владою робить все можливе для з’ясування причин авіаційної події. Паралельно авіакомпанія зв’язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу в ситуації, що склалася.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану . Державне інформаційне агентство ІРНА IRNA повідомляє, що 147 жителів були громадянами Ірану, 32 жителі - громадянами інших країн

За уточненими даними, на борту літака МАУ було 11 громадян України - двоє з них пасажири і 9 з них - члени екіпажу.

Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки.