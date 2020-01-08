В Ірані розбився український літак зі 180 пасажирами на борту, - ЗМІ



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Катастрофа сталася через технічні проблем незабаром після вильоту з аеропорту

Український лайнер, що летів з Тегерана до Києва, розбився біля тегеранського аеропорту.

Про це повідомляє агентство TASNIM.

За повідомленнями ЗМІ, на борту було 180 пасажирів.

Літак розбився недалеко від Міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні. Майже відразу після зльоту. Поки інформація офіційно не підтверджена владою.

Подробиці події з'ясовуються.

Reports: #Ukrainian plane with 180 passengers aboard crashes near #Iran's Imam Khomeini Airport due to technical issues — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 8 січня 2020 р.

Військовий експерт Борис Рожин з посиланням на ЗМІ Тегерана пише, що розбився літак авіакомпанії МАУ.

«З'явилися повідомлення, що після вильоту з Тегеранського аеропорту розбився український пасажирський літак з 180 пасажирами на борту. Катастрофа сталася через технічні проблем незабаром після вильоту з аеропорту імама Хомейні. Літак летів до Києва. Інформацію повідомили по Іранському ТВ », - уточнює Рожин.

За його даними, літак, що розбився - Боїнг 737 компанії «Міжнародні авіалінії України».

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.