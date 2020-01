В Ірані розбився український літак зі 180 пасажирами на борту, - ЗМІ

Катастрофа сталася через технічні проблем незабаром після вильоту з аеропорту

Український лайнер, що летів з Тегерана до Києва, розбився біля тегеранського аеропорту.

Про це повідомляє агентство TASNIM.

За повідомленнями ЗМІ, на борту було 180 пасажирів.

Літак розбився недалеко від Міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні. Майже відразу після зльоту. Поки інформація офіційно не підтверджена владою.

Подробиці події з'ясовуються.

Reports: #Ukrainian plane with 180 passengers aboard crashes near #Iran's Imam Khomeini Airport due to technical issues