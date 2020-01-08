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    Авіакатастрофа в Ірані: МЗС створило кризову групу, працює телефон гарячої лінії

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    <div class="post-item__photo-author">Пошукова операція на місці катастрофи літака МАУ в Ірані&nbsp;</div> - Авіакатастрофа в Ірані: МЗС створило кризову групу, працює телефон гарячої лінії
    Пошукова операція на місці катастрофи літака МАУ в Ірані 
    Фото: twitter.com/ISNAMEDIA

    У департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані

    Департамент консульської служби МЗС України створив оперативну кризову групу через авіакатастрофу українського літака в Ірані.

    «За попередньою інформацією представника авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, 08.01.2020 після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м.Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту», – інформує Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.

    Також за попередніми даними, пасажири зазначеного рейсу та екіпаж загинули. Уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде надіслана додатково.

    Зокрема зазначається, що у департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 16 57.

    За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМі. 

    Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу. 

    Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану.  Державне інформаційне агентство ІРНА IRNA повідомляє, що 147 пасажирів були громадянами Ірану, решта - громадянами іших країн.

    За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

    Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

    Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

    Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

    Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету. 


     

    РНБО Іран авіакатастрофа телефон літак Boeing МАУ Україна
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