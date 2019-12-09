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    У Femen пояснили, проти чого активістки роздягалися перед «нормандським саммітом»

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    Femen роздяглись проти Путіна - У Femen пояснили, проти чого активістки роздягалися перед «нормандським саммітом»
    Femen роздяглись проти Путіна

    Своєю акцією в Парижі активістки Femen хотіли нагадати про жахливі політичні рішення Володимира Путіна

    У жіночому русі Femen заявили, що оголилися перед Єлисейським палацом, щоб нагадати учасникам переговорів у Нормандському форматі, що Путін не мирний переговорник. Про це йдеться на сайті Femen.

    «Сьогодні, у понеділок, 9 грудня 2019 року, в Єлисейському палаці Володимир Путін зустрівся зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським в оточенні Ангели Меркель і Еммануеля Макрона. Ця зустріч, метою якої є знайти можливу угоду про вихід з війни Росії проти України, не повинна примушувати інших міжнародних лідерів забувати про політичні наміри Путіна, які призвели до війни, сутичок і репресій», - йдеться в офіційному релізі Femen. 


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    «Важко повірити, що російський диктатор може вступати в будь-які мирні переговори з Україною, коли він був тим, хто в березні 2014 року послав свої війська для анексії українського Криму», - додали в Femen.

    Своєю акцією в Парижі активістки Femen хотіли нагадати про жахливі політичні рішення Володимира Путіна і його уряду - в тому числі, про війну в Україні.

    Нормандська четвірка акція Путін Femen
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