Зеленський, Путін, Меркель і Макрон розпочали переговори у Парижі



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Зустріч Нормандської четвірки розпочалась із запізненням більш ніж на годину

Сьогодні, 9 грудня, у Парижі президент країни Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорюють можливі кроки щодо встановлення миру на Донбасі.

До відома, нормандські переговори будуть тривати щонайменше три години. А розпочалися переговори із значним запізненням: замість 17:00 зустріч стартувала о 18:20 за Києвом.

Лідери спілкуватимуться без преси, журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Вони вирішили не виходити до преси доти, доки не завершиться остання двостороння зустріч – між Зеленським та Путіним.

Як повідомлялося раніше, після саміту Нормандської четвірки в Парижі відбудеться двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Приблизно о 19:45 за київським часом мала б відбутися зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ. Однак, за останніми даними її перенесли на 22 годину.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до Єлисейського палацу. Згодом розпочалась зустріч Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона.

Зазначимо, що лише за кілька годин до початку зустрічі Офіс Зеленського склад української делегації на саміті Нормандської четвірки. В Офісі президента повідомляли, що Зеленський на переговорах має намір в першу чергу поставити питання повернення полонених, припинення вогню і виведення бандформувань з території Донбасу.

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