«Нормандська зустріч»: Україна опинилась у пастці, - Rzeczpospolita



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Проти Києва грає зараз не тільки європейський фан-клуб Путіна, але і Білий дім, - польське видання

У Польщі не помічають тієї пастки, яку приготував Путін для Києва. Ідея полягає в тому, щоб змусити українців офіційно визнати ситуацію, яку в перші місяці 2014 року створила в Україні Москва: йдеться про анексію Криму і фактичному відділення Донбасу після російського вторгнення, пише польська газета Rzeczpospolita.

Реагуючи на агресію Росії, Захід запровадив санкції. Мінські угоди були покликані допомогти створити можливість для скасування обмежувальних заходів, однак із самого спочатку було ясно, що Кремль не стане втілювати їх в життя. У такій ситуації санкції скасувати санкції ніяк не вийде, адже гарантами виконання мінських домовленостей виступали Берлін і Париж.

«Із самого початку санкції заважали як Росії, так і самому Заходу, в тому числі Німеччини і Франції. Коли до влади прийшов Володимир Зеленський, ці три країни вирішили, що з'явився шанс відмовитися від санкцій - на російських умовах, адже новий недосвідчений президент обіцяв закінчити війну в його країні», - зауважує газета.

У статті йдеться, що на Зеленського почали впливати за допомогою різних ініціатив. «Путін робить «жести доброї волі», оголошуючи, що очікує того ж від українців: він то погоджується на вигідний для Москви обмін військовополоненими, то віддає викрадене, тобто захоплені росіянами в Керченській протоці кораблі українського флоту, з яких зняли все обладнання. Повернулася також так звана формула Штайнмайера, прихований сенс якої полягає в самовизначенні Донбасу під російським контролем», - пише видання.

В останні тижні відверто проросійської позиції тримається президент Франції Еммануель Макрон. Подружитися із американським лідером Дональдом Трампом у нього не вийшло, тож він вирішив компенсувати невдачі на російському напрямку і зробити Путіна своїм другом. «Виграє від цього в тому числі Москва. Зараз два лідера будуть намагатися переконати українського лідера погодитися на їхній план, і все вказує на те, що Зеленський попадеться в цю пастку», - пише Rzeczpospolita.

Видання зауважує: на жаль, проти Києва грає зараз не тільки європейський фан-клуб Путіна, але і Білий дім. Документи і свідчення, які стали відомі на поточному етапі процедури імпічменту Трампа, чітко демонструють, як «інструментально» той ставиться до Зеленського, і наскільки на його бачення української проблеми накладають відбиток аргументи Путіна.

Автор статті наголошує, що якщо Путіну за допомогою Парижа і Берліна вдасться втілити свій план, він витягне потрійну вигоду. По-перше, він збереже захоплені території (втім, він ніколи і не збирався відмовлятися від того, що прибрав до рук в 2014 році).

По-друге, створивши видимість, що Україна може впливати на ситуацію в Донбасі, він міцно зв'яже Київ з Москвою, і одночасно змусить українців витрачати всю свою політичну енергію на цю тему. Про Європу їм доведеться забути.

По-третє, «вирішення українського питання» дозволить Путіну примиритися із Заходом. Він, немов блудний син, повернеться до «великої вісімки» і знову набуде особливий статус у відносинах з окремими державами та їхніми лідерами. Ситуація дуже серйозна, адже те, що відбувається навколо України - це частина ширшого процесу перебудови євроатлантичної геополітичної сцени.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.

Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.

Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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