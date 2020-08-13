Естонія депортує 12 українських заробітчан через порушення режиму самоізоляції



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Фермери запевняють, що українці, яких хочуть депортувати, не працювали на полях, а приводили в порядок свої житлові приміщення

Фермери проти депортації українських працівників

Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії наказав покинути країну 12 українським робітникам за порушення правил самоізоляції попри протест місцевих фермерів. Про це повідомляє портал ERR.

Зазначається, що понад 150 сезонних працівників з України прибули до Естонії оплаченим фермерами спецрейсом 21 липня. «Прибулих протестували на Covid - 19 в Талліннському аеропорту (позитивними виявилися три проби), а потім помістили в карантин на два тижні перед початком роботи, після чого знову протестували», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці поінформували, що під час проведеної перевірки з'ясувалося, що правила самоізоляції в різному вигляді були порушені 46 разів.

Міністр внутрішніх справ Март Хельме заявив, що порушники повинні бути покарані за всією суворістю закону, а міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, що вони повинні бути вислані з країни.

До теперішнього моменту зроблені приписи про депортацію 12 українців, обвинувачених у порушенні карантинних вимог.

Фермери запевняють, що українці, яких хочуть депортувати, не працювали на полях, а приводили в порядок свої житлові приміщення, що знаходилися під одним дахом з основною будівлею ферми. За оцінкою Департаменту здоров'я, об'єкт, про який йде мова, не можна розглядати як житлове приміщення.

Прокуратура не задовольнила скаргу фермерів на рішення департаменту поліції і прикордонної охорони. 12 українців мають покинути Естонію в п'ятницю не пізніше півночі. Фермпери ж збираються звернутися до суду.