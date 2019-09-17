Разумков розповів, коли Рада може розглянути кандидатів до нової ЦВК



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Зараз президенту надходять пропозиції щодо кандидатур до складу ЦВК від різних фракцій

«Парламент буде визначатися з кандидатурами і, сподіваюся, підтримає їх», - заявив Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що президент України внесе до парламенту кандидатури на посади членів Центральної виборчої комісії вже цього тижня.

Про це Разумков заявив у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Наскільки мені відомо, сьогодні різні політичні сили (і не тільки парламентські фракції) надають свої пропозиції. Президент буде визначатись і пропонувати той чи інший склад кандидатур (до ЦВК - ред.) Верховній Раді. Я сподіваюся, що це відбудеться цього тижня, і ми з вами побачимо повний перелік тих осіб, які будуть запропоновані парламентом до майбутнього складу Центральної виборчої комісії. Парламент буде визначатися з цими кандидатурами і, сподіваюся, підтримає їх», - зазначив Разумков.

При цьому він закликав дочекатися конкретних персоналій – «що запропонують президенту, і що глава держави, враховуючи професіоналізм, знання, досвід, запропонує парламенту».

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

Посольство США в Україні заявило, що нинішня влада несе відповідальність за те, щоб нова Центральна виборча комісія була незалежною і неупередженою.

Джерело: Укрінформ