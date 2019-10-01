«Слуги народу» заговорили про проведення виборів у Києві навесні



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Вибори в Києві можуть відбутися одночасно з місцевими виборами в усій Україні

Проведення місцевих виборів у Києві 8 грудня цього року малоймовірне. Про це заявив перший заступник голови парламентської фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко і допустив, що вибори можуть відбутися навесні одночасно з місцевими виборами в усій Україні.

«Якщо говорити про 8 грудня, то, очевидно, ми вже не встигаємо. Тим паче, що комітет найімовірніше рекомендує до першого читання проект №2143-3, у якому дата виборів не визначається взагалі», - сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Отже, оголошувати вибори потрібно буде окремою процедурою, що в короткі терміни малоймовірно», - додав політик.

Він уточнив, що закон про місцеві вибори відводить на виборчий процес 60 днів, з чого випливає, що парламенту потрібно до 8 жовтня ухвалити рішення про проведення виборів, а Центральній виборчій комісії негайно їх оголосити.

При цьому Корнієнко нагадав, що новий склад ЦВК поки що не сформовано.

Відповідаючи на запитання, чи можуть вибори в Києві відбутися одночасно з місцевими виборами в усій Україні навесні, Корнієнко заявив: «Є така ймовірність».

За його словами, в «Слузі народу» розглядають проект нової редакції закону про столицю України (№2143-3) як базовий з обов'язковою інтеграцією в нього положень законопроекту №2143, також внесеного групою народних депутатів від більшості.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Наразі в парламенті зареєстровано чотири законопроекти, що стосуються організації місцевого самоврядування в Києві, два з них ініціювали народні депутати зі «Слуги народу».

30 вересня у Колоній залі Київської міської держадміністрації пройшло громадське обговорення чотирьох законопроєктів про столицю. Кияни, зокрема, закликали Раду не приймати жоден із поданих законопроєктів про столицю.

4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

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