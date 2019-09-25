Вибори в Ізраїлі: ЦВК оголосила офіційні результати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чинний прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час виборів заручився підтримкою для формування майбутнього уряду

«Лікуд» Біньяміна Нетаньягу набрав 68 голосів

В Ізраїлі Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати парламентських виборів.

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Зазначається, що голова місцевого ЦВК Ханан Мельцер передав президенту Ізраїлю Реувену Ривліну офіційні результати виборів.

Із звіту випливає, що «Лікуд» Біньяміна Нетаньягу набрав 68 голосів і у результаті відібрав 32-й мандат у «Яадут ха-Тора».

Таким чином, розподіл мандатів після коригування виглядає наступним чином:

«Кахоль-Лаван» - 33

«Лікуд» - 32

«Об'єднаний арабський список» - 13

ШАС - 9

НДІ - 8

«Яадут ха-Тора» - 7

«Яміна» - 7

«Авода-Гешер» - 6

Демократичний табір - 5

Співвідношення між блоками на сьогодні:

Праві і релігійні - 55

Ліві і центристи - 44

Арабський список - 13

НДІ - 8

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чинний прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заручився підтримкою для формування майбутнього уряду. Зокрема, його кандидатуру на посаду прем'єра готові підтримати 55 депутатів Кнесету. У його головного опонента - Бені Ганца - 54 голоси.

На початку тижня в Ізраїлі почалися консультації щодо формування уряду, оскільки за результатами виборів в країні панує політична невизначеність. Блок Бені Ганца з 33 мандатами з 120 став найсильнішою парламентською силою. «Лікуд» Нетаньягу зайняв друге місце, отримавши 21 мандат. Жодна з партій не має самостійної більшості для формування уряду.

Як повідомлялося, вибори в Ізраїлі: Нетаньягу виглядає, як добрий дідусь, а не чиновник з плакатів.