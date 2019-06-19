Зеленського запросили в Донецьк. А Путін буде?

Бойовики на Донбасі запросили Зеленського у гості

«Заступник командувача корпусом міноборони» самопроголошеної «ДНР» Едуард Басурін заявив, що особисто гарантує безпеку президенту Володимиру Зеленському, якщо той приїде на Донбас.

По-перше, я не вірю, що Басурін в змозі організувати достатню безпеку для Зеленського в Донецьку.

За минулу добу у нас один загиблий на Донбасі, шестеро були поранені або травмовані. Якщо ви запрошуєте президента країни до себе в Донецьк, то спочатку припиніть обстріли, відведіть важке озброєння. Але ми знаємо про нові поставки озброєнь з Російської Федерації на окуповані території. Нещодавно зафіксовано перетин російсько-українського кордону з боку окупованих територій військовою технікою.

І Басурін говорить про якусь безпеку? Так вони не можуть забезпечити елементарних речей, хоч якесь тривале припинення вогню. Я думаю, що Басурін – трепло.

По-друге, вони хочуть, щоб Зеленський проводив зустрічі, але зустрічі вже проводяться: є мінський формат, є нормандський формат.

По-третє, виникає питання: чи готовий Басурін організувати приїзд до Донецька Путіна? Чи з'явиться там Путін як верховний головнокомандувач сусідньої країнки-агресора, яка безпосередньо веде бойові дії на Донбасі?

Тобто, якщо говорити про рівень представництва – про те, з ким розмовляти Зеленському в Донецьку, - то ні з ким. Це була б безглузда подорож, тому що там нема з ким розмовляти. Якби там був Путін, це, принаймні, мало б сенс з точки зору представництва.

Джерело: Обозреватель

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