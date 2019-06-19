Комітет Ради сьогодні розгляне призначення Пристайка главою МЗС



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Розгляд питання відбудеться у випадку наявності кворуму комітету

Комітет Верховної ради у закордонних справах на черговому засіданні в середу, 19 червня, розгляне подання президента України Володимира Зеленського про призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ. Про це повідомила голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції комітету у закордонних справах Світлана Заліщук.

При цьому вона пояснила, що розгляд питання відбудеться у випадку наявності кворуму комітету.

«Питання щодо Вадима Пристайка стоїть у порядку денному на сьогодні. Воно буде розглядатись, якщо буде наявний кворум комітету», - розповіла Заліщук.

Нагадаємо, 11 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ.

Як повідомлялося, наприкінці травня президент Володимир Зеленський подав проєкт постанови про звільнення Клімкіна. Перед цим очільник МЗС подав заяву про відставку.

6 червня Верховна Рада не підтримала відставку та звільнення з посади Клімкіна, Грицака і Полторака.

Крім того сьогодні Рябошапка повідомив, що було звільнено двох заступників голови Служби безпеки України.

Джерело: РБК-Україна